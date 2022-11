Addio a Roberto Maroni | morto lo storico politico della Lega | le cause

(Di martedì 22 novembre 2022) Tutti tristi pernelle scorse ore a 67 anni. E tutti si sono subito chiesti quale fosse la causasua scomparsa, che è circolata proprio in queste ore. Ilera stato segretario, nonché governatoreregione Lombardia e ministro dell’Interno e del Welfare. Dopo aver ottenuto il diploma al liceo classico, a 16 anni è entrato a far parte di un gruppo marxista-leninistacittà di Varese. E dopo la notizia relativa anelle scorse ore, si è subito cercato di scoprire la causascomparsa dell’uomo. Sono tantissimi coloro che gli hanno scritto un messaggio di, in primis ...

Il Sole 24 ORE

...', inguaribile ottimista'. Così lo ha salutato la sua famiglia, ricordandolo anche - intimamente - come 'un grande marito, padre e amico'. Un messaggio toccante quello della famiglia di...'Ci ha lasciatiMaroni. Piango l'di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, ministro e ... Addio a Roberto Maroni, ex ministro e dirigente della Lega - Il Sole 24 ORE NordEst (Adnkronos) – E’ morto questa mattina Roberto Maroni. L’ex ministro dell’Interno ed ex segretario della Lega aveva 67 anni. “Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli c ...Se n'è andato il “ barbaro sognante ”, l’uomo per cui il giovanile pensiero di conquistare Roma è diventato realtà. Roberto Maroni è morto nella sua casa di Lozza, alle porte di Varese , dov'era nato ...