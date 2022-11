Abbattimento delle barriere architettoniche nel bene confiscato alla mafia gestito dall’ASFA | c’è il finanziamento

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 22 novembre 2022) Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, oggi, ha dato la sua disponibilità al progetto sull’per rendere accessibile e fruibile la struttura confiscatapresso la contrada Favara. “Vogliamo rendere accessibile anche ai disabili il, assegnato all’associazione ASFA, che porta avanti un progetto di legalità per le famiglie bisognose e per i soggetti con disabilità, che potranno usufruire di questa struttura”. Durante l’incontro, il generale Castello ha rivolto parole di ringraziamento nei confronti del sindaco per l’attenzione e la sensibilità dedicata al progetto. “Sono onorato di essere qui – ha detto Castello – questa mattina per ...