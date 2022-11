Abarth presenta la prima elettrica | la 500e diventa una belva

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Arriverà solo a metà giugno 2023, e costerà circa 43 mila euro, ma la nuovaScorpionissima non sarà per tutti. O forse sì. Per avere uno dei 1.949 (anno di fondazione di) esemplari che verranno prodotti basta infatti iscriversi alla community “Scorpionship” gratuitamente, e la priorità è garantita. La nuovaè ancora in fase di omologazione, e quindi dettagli tecnici precisi non ce ne sono, nemmeno sulla reale autonomia. Che dovrebbe essere inferiore ai 320 km dellaFiat, in ragione di prestazioni che sonoal 100%. La Nuovadovrebbe infatti garantire prestazioni migliori dell’695 benzina in termini di prontezza: è infatti più veloce di un secondo nella ...