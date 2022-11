A Napoli la “Maradona Cup Junior” per ricordare il Pibe de oro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si chiama “Cup” il torneo che venerdì 25, in occasione dell’anniversario della morte dell’asso argentino, si disputerà tra squadre di bimbi provenienti da vari quartieri diinseriti in progetti di ‘Calcio Popolare’ dedicati ai minori”. “Un piccolo mondialino giocato dai nostri ragazzi – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – di calcio vero, un calcio di strada quello che si gioca in tutto il mondo ma che non va in mondovisione. Un calcio non corrotto e non condizionato da interessi economici e politici perquello scugnizzo argentino di Villa Fiorito dallo spirito ribelle ed insofferente al potere, che portò in alto i sogni di questa città e che proprio ai giovani napoletani dedicò il suo primo pensiero: “Voglio diventare ...