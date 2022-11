La Stampa

... in Parlamento, nel governo,giustizia,polizia e nei quattro comuni del Nord del ... 'soprattutto del Kosovo', ma ha sottolineato che Pristina ehanno inviato 'un messaggio ...... Albin Kurti, oltre che di Vucic, con l'obiettivo di scongiurare una nuova escalationcrisi ... continuando con gli ammonimenti verbali, enon dovrebbe più rilasciare targhe serbe. 'Per ... A Belgrado nella clinica che spalanca nuove frontiere del cambio di sesso: “Farò partorire chi era uomo” I ministri Crosetto e Tajani in missione a Belgrado e a Pristina per lanciare un messaggio distensivo. Si teme un'escalation di violenze. Borrel: "Se l'adesione all'Ue è il loro obiettivo primario, ci ...(LaPresse) Manifestazione ecologista a Belgrado in Serbia: centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l'inquinamento dell'aria nella nazione balcanica e chiedere al governo di ...