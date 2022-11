A 67 anni se ne va Bobo Maroni | il “Barbaro sognante” della Lega

(Di martedì 22 novembre 2022) Si è spento nella notte, nella sua casa di Lozza, in provincia di Varese. Robertoè morto a 67, dopo una lunga malattia, nella terra dove era nato nel 1955 e dove oltre 40fa l'amicizia con Umberto Bossi aveva dato il via all'avventuraNord, di cui diventerà segretario nel 2012, in uno scontro drammatico con il Senatùr. Tre volte ministro, poi presidenteRegione Lombardia, e solo la malattia lo ha fatto desistere dal candidarsi a sindaco di Varese. Dopo la militanza giovanile nella sinistra, è nel 1979 che arriva l'incontro che avrebbe cambiato la vita di, quello con Umberto Bossi. Alla pratica da avvocato, '' affianca l'impegno in politica, con le prime iniziative federaliste fatte di incontri, scritte sui ...

Roberto Maroni è morto a 67: l'ex ministro dal 2021 lottava contro una grave malattia. La famiglia su Facebook ha ... "Questa notte alle ore 4 il nostroci ha lasciati" . La famiglia ha poi ...Il '' ce l'ho impresso nella retina durante la prima intervista che gli feci, nel giugno 1990, ... Neglisessantottini della Contestazione ed era considerato uno di sinistra in una città che ...Di Aldo Cazzullo Il legame con Bossi (e quel primo comizio in un albergo a Como che finì con un pugno), i giudizi spietati sull’amico Giorgetti e il vaticinio su Beppe Grillo Roberto Maroni (morto a 6 ...Roberto Maroni, non il ministro e non il segretario della Lega ma «l'eclettico tastierista del Distretto». Maroni aveva una passione per la musica blues e jazz, suonava il ...