777 Hypercar presentata a Monza | 7 esemplari da 7 milioni

È iniziata all'Autodromo Nazionale Monza la storia della nuova casa automobilisticaMotors, fondata dall'imprenditore e collezionista Andrea Levy , dalla quale nasce, la monoposto dalle altissime prestazioni che sarà prodotta in edizione limitata in 7 esemplari.è il risultato di collaborazioni eccellenti: engineered by Dallara , powered ...IL MADE IN ITALY CHE CI PIACE L'olimpo delle auto più esclusive e performanti al mondo sta per accogliere la, che punta dritto al vertice per esclusività, prestazioni e prezzo, con tutte le premesse per inserirsi di diritto in un segmento tanto di nicchia quanto elitario. La macchina è frutto ...Una macchina da corsa fatta e finita, dal costo di 7 milioni di euro e costruita in soli 7 esemplari. L’imprenditore torinese Andrea Levy ne aveva dato un primissimo assaggio una decina di giorni fa ( ...Il bolide è una "creatura" dell’imprenditore e collezionista Andrea Levy, che è anche presidente di MiMo, Milano Monza Motor Show.