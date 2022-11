1899 | abbiamo ancora voglia di serie complicate?

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo tanta attesa, nei giorni scorsi su Netflix è finalmente uscita, la nuovatv creata da Baran bo Odar e Jantje Friese, reduci dal successo internazionale di Dark. Il telefilm ha riscosso un verdetto positivo dalla maggioranza della critica, e anche il parere del pubblico sembra per ora premiare il nuovo “rompicapo a puntate” congegnato dal duo di autori tedeschi. Qualcosa, però, è cambiato rispetto all’epoca di Dark: la nuovaad oggi non ha riscosso il medesimo entusiasmo che aveva accompagnato il suo predecessore, e stamuovendo i suoi primi, timidi passi alla ricerca di una platea di riferimento. Nessun fenomeno virale, nessuna ossessione collettiva, nessuna folla di appassionati intenti a vivisezionare fotogramma per fotogramma alla ricerca di indizi. È vero, siamo...

Per poter ovviare al problema e vivere un'esperienza migliore conoccorre cambiare le impostazioni audio e i sottotitoli. In quel caso gli utenti dovranno scegliere l'audio English [Original] , ...Progettata dall'ingegnere belga Camille Jenatzy nel, l'auto era soprannominata "Jamais ... Full - Hybrid: i motori ibridi denominati full permettono tutte le funzioni checitato fino ad ora,...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La nuova serie di Netflix 1899, realizzata dai creatori di Dark, è stata accusata di plagio. Ecco cos'è successo.