Zona Bianca | parlo con Nadia Toffa La medium fa infuriare Cecchi Paone

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si parla anche di fenomeni paranormali e della comunicazione con i defunti nel programma di Rete 4. Nella puntata di domenica 20 novembre tra gli ospiti di Giuseppe Brindisi, infatti, c'è la metafonista Cristina Corrada che afferma di essere in contatto da anni con, l'inviata e conduttrice de Le Iene scomparsa nel 2019. Ma cos'è la metafonia? Si tratta di un presunto fenomeno paranormale in base al quale i defunti posso "parlare" o manifestarsi attraverso apparecchi elettronici come la radio o i registratori. Teorie che naturalmente sono respinte senza appello dalla scienza secondo cui non hanno alcun fondamento. Corrada spiega di aver iniziato a comunicare con i defunti dopo la morte della madre, che a suo dire si manifestava attraverso "apporti": "Ricevevo delle monete mentre camminavo per ...