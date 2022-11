Ziliani | “Fate gli scongiuri | Napoli già campione Ho una notizia buona e una cattiva” Poi asfalta la Juve

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 21 novembre 2022) Palosi augura che ilvinca lo scudetto: “Che fortuna sarebbe per il calcio italiano lo scudetto agli azzurri”. Il giornalista Paolosul fatto quotidiano augura lo scudetto alcome sempre non usa mezze misure e attacca il sistema calcio che sembra opporsi alla cavalcata della squadra si Spalletti”: “Che fortuna sarebbe per il calcio italiano se il, 23 anni dopo Maradona, vincesse lo scudetto: che bella, importante e istruttiva lezione sarebbe. Al momento, in attesa della ripartenza a gennaio, le notizie sono due, unae una. Laè che il divario tra ile la concorrenza appare enorme e difficilmente colmabile. laè ...