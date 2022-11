Zelensky nel Giorno della Libertà | ' Supereremo tutto | vinceremo'

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nella data in cui in Ucraina si celebra la `Giornatadignità e´, il presidente Volodymyrha rivolto un messaggio ai cittadini: ", sopravvivremo,".

Lo Volodymyr ha concluso suo discorso serale aggiungendo che "le battaglie più feroci si sono svolte nella regione di Donetsk. Sebbene oggi ci siano meno attacchi a causa del peggioramento del ... Il ministro della Difesa tedesco Lambrecht, precisa di aver «offerto alla Polonia il supporto per garantire la sicurezza dello spazio aereo, con i nostri caccia Eurofighter e i sistemi di difesa aerea ...