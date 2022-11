Zaporizhzhia | bombe a pochi metri dai reattori | oggi arriva l’ispezione Aiea | si gioca con il fuoco

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo il missile che ha ucciso due persone in Polonia ora l’attenzione del mondo si sposta sudove, durante il fine settimana, la centrale nucleare è stata bombardata più di una dozzina di volte con Russia e Ucraina che si scambiano accuse reciproche sulle rispettive responsabilità. E, dunque,l’condurrà un‘ispezione al sito diper valutare gli effetti degli attacchi. Le esplosioni, ha rivelato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, hanno danneggiato edifici e attrezzature della centrale sebbene nessuno in modo “critico” per la sicurezza nucleare. Il direttore generale Rafael Grossi ha detto che le forze militari dietro il bombardamento stavano “ndo con il”, aggiungendo che ”devono fermarsi immediatamente”. “I ripetuti ...