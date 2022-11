Whatsapp | in chat si potrà fare shopping scegliendo tra una lista di aziende e prodotti

(Di lunedì 21 novembre 2022)cambia anima. O almeno ci sta provando con una fase test in alcuni Paesi, dove si, scrollando ladi negozi eddisponibili in. L'app, che come è noto ...

... funzione che sta per essere implementata,sta aggiungendo un'altra opzione: la possibilità di bloccare lo schermo dellausata sul computer, con tanto di password per rendere l'app ...Stanno indagando sullesul telefono della ragazzina e sugli account sui social, per verificare se ci possa essere qualche elemento che possa spiegare una morte così misteriosa. 13enne ...Whatsapp cambia anima. O almeno ci sta provando con una fase test in alcuni Paesi, dove si potrà fare shopping, scrollando la lista di negozi ed aziende ...Conoscere questo segreto per WhatsApp è di vitale importanza: ci cambierà la vita. Ma in che modo lo farà, e perché