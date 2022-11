Voucher e contratti a tempo | arriva lo Sblocca-lavoro | cosa cambia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Pronti a rimettere mano, da gennaio, alle norme che disciplinano il mondo del. Il governo non perdee, tra i primi atti del prossimo anno, ha messo in cantiere, secondo quanto risulta a Il, una revisione della normativa che disciplina, in particolare, ideterminato e l'uso dei. La Manovra, infatti, inizia da oggi il suo iter naturale. Una volta licenziata dal Consiglio dei ministri, il testo della legge di Bilancio arriverà nella aule parlamentari. Un cammino nel corso del quale le modifiche saranno poche visti tempi e risorse ridotte. Così l'esecutivo è già di fatto proiettato all'elaborazione di nuovi provvedimenti economici fortemente orientati al mondo del. Un settore cruciale sul ...

Il Tempo

Ilpensato per le piccole imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA è in modo particolare ilC, che eroga fino a 2500 euro perbiennali di abbonamento a servizi ......l'adesione al pianoper accelerare la digitalizzazione delle Pmi in Italia, attraverso il quale le microimprese e le Pmi possono richiedere bonus fino a 2.500 per l'attivazione di... Arriva lo Sblocca-lavoro: voucher e contratti a tempo, cosa cambia Pronti a rimettere mano, da gennaio, alle norme che disciplinano il mondo del lavoro. Il governo non perde tempo e, tra i primi atti del prossimo ...