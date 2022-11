Vivian Maier | la mostra a Siena sulla pioniera della street photography americana scoperta dopo la morte

(Di lunedì 21 novembre 2022) È passata alla storia come la tata-fotografa, ma gli scatti diraccontano di una donna che ha saputo meglio di ogni altro raccontare le strade e la vita degli Stati Uniti. Ad ospitare le sue opere, dal 16 dicembre, sarà il complesso museale Santa MariaScala di, che darà la possibilità al visitatore di entrare nella vita diattraverso 93 autoritratti dell’artista. La(dal titolo “. The Self-Portrait and its Double”) a cura di Anne Morin (di Chroma) e Loredana De Pace, promossa dall’associazione Lux-lavoro fotografico e organizzata dal Comune di, in collaborazione con la fondazione “Antico Ospedale Santa ...

