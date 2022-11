Violenza sulle donne | parla la Generazione Z | ' Gli adulti non ci ascoltano'

L'indagine del 2021 condotta dell'Agia, Cismai e Terres des Hommes, sottolinea che il 32,4% dei bambini e delle bambine prese in carico dai servizi sociali assistono allaloro madri, ...È questo il pensiero comune dei giovani che appartengono alla Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012), quando si parla didonne . Il 'Codice rosa' Solo per donne. Centro ...In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Ciampino organizza – in collaborazione con le scuole superiori e le associazioni del territorio – ...Appuntamento alle ore 9 presso la sala consiliare un incontro-dibattito sulla violenza di genere a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare. La mattinata si concluderà con la deposizione simb ...