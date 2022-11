(Di lunedì 21 novembre 2022) L’Aston Villa vuole regalarsi un grande colpo di mercato in vista della sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da Football Insider,...

Calciomercato.com

El Pais intervista Pervis Estupiñán, in estate sbarcato inLeague, al Brighton, dopo aver giocato con Granada, Almería, Mallorca, Osasuna e. È la sua prima volta al Mondiale. In ......00 Ferreira - Casa Pia 21:15 SPAGNA LALIGA2B - UD Ibiza 0 - 0 (*) Andorra - Lugo 16:15 Eibar - Alaves 19:00 Racing Santander - Burgos CF 19:00 Levante - Las Palmas 21:00 UCRAINA... Villarreal, la Premier si muove per Chukwueze | Mercato | Calciomercato.com Ya es lunes. Comienza una nueva semana marcada por la disputa de un Mundial de Catar que ayer abrió sus puertas con la derrota de los anfitriones (...) - Fichajes.com ...El Submarino cuenta con cinco futbolistas que están siendo seguidos por clubs de ligas top y podrían contar con ofertar para salir en enero ...