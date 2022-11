VIDEO Taekwondo | Vito Dell’Aquila campione del mondo | riviviamo la finale contro il coreano Jang

(Di lunedì 21 novembre 2022)non tradisce mai e, dopo lo splendido oro conquistato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, il nostro alfiere si mette al collo anche la medaglia del metallo più pregiato ai Mondiali di2022 che si sono disputati a Guadalajara, in Messico. Nella categoria -58 kg il ventiduenne nativo di Mesagne ha messo in scena un percorso davvero spettacolare dai sedicesimi diche lo ha portato fino allo sdecisivoilJun, che ha visto prevalere l’azzurro con il punteggio di 2-1. I primi due della classe unol’altro nell’ultimo atto più atteso. Il primo round va alcon il punteggio di 12-11, il secondo lo fa suocon un netto 13-4, ...

OA Sport

