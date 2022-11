(Di lunedì 21 novembre 2022) Esordio vincente per l’aidi calcio: Codyal minuto 84 e Davyin pieno recupero siglano i gol che valgono lo 0-2 ai danni delnel secondo match della prima giornata del Girone A. In testa alla classifica la squadra europea raggiunge l’Ecuador con 3 punti, resta in coda la selezione africana con il Qatar a 0.0-2 IL GOL DIMAIN ACCOUNT: @rKLDY#SENNED #WC????? ???????: @rKLDY : @rKLDY pic.twitter.com/jD5tfcSEil — WORLD CUP– KLD Y (@Sylvie92231436) November 21,IL GOL DIMAIN ACCOUNT: @rKLDY#SENNED #WC????? ...

OA Sport

Prima frazione "bloccata". Match fino a questo momento al di sotto delle aspettative. L'Olanda ha avuto due ottime occasioni, ma le ha sprecate ...Sappiamo che nello sport la scaramanzia è una componente di una certa importanza, ma i volti e i personaggi "scovati" dall'occhio attento delle telecamere tra il pubblico di- Olanda meritano ... VIDEO Senegal-Olanda 0-2, Mondiali 2022: highlights e sintesi. Gakpo e Klaassen decisivi nel finale Senegal - Olanda 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo A del Mondiale Qatar 2022.Koopmeiners e de Roon entrambi in campo nel finale nella gara vinta per 2-0 dall’Olanda con il Senegal Esordio al Mondiale per Teun Koopmeiners e Marten de Roon. Il primo è entrato al 79' in ...