Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2022 ore 17 | 15

(Di lunedì 21 novembre 2022)DEL 21 NOVEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONESUD ANCHE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA INCOLONNAMENTI SULLA TIBURTINA DA SETTEVILLE AD ALBUCCIONE, IN DIREIZONE TIVOLI CODE PER INCIDENTE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE PER LAVORI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA DA VIA DELLA GIUTINIANA AL BIVIO PER FORMELLO E PIU’ AVANTI IN LOCALITA’ LE RUGHE, TUTTO VERSO VITERBO SULLA CASSIA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA, NEI ...