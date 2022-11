Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022)DEL 21 NOVEMBREORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASSIA BIS TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA A SEGUITO DI LAVORI CHE PROVOCANO CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E LO SVINCOLO PER LE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral