Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2022 ore 10 | 30

(Di lunedì 21 novembre 2022)DEL 21 NOVEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO INVECE SULLA CASSIA BIS A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA LO SVINCOLO PER LE RUGHE E SANTA CORNELIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral