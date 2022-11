Versione ibrida | Alfa Romeo completa la gamma di Tonale

Design profondamente rivisitato, tecnologiad'avanguardia e - POWER, trazione a due o quattro ruote motrici (4 - ORCE), interni di classe ...aumentare fino a 50.970 ovemai si acceda alla...... non a casa la Kuga PHEV è l'alla spina più venduta in Europa anche nel primo semestre 2022. ... diverse le configurazioni proposte per il mercato italiano, dalla ST - Line ,dal look ...Design profondamente rivisitato, tecnologia ibrida d’avanguardia e-POWER, trazione a due o quattro ruote motrici (4-ORCE), interni di classe premium (a 5 o 7 posti), dotazioni ultracomplete ...Il legno e la sua naturalezza, le lamiere in materiale composito per alleggerire la figura e lanciarne le prestazioni. Tutto in una sola auto, elegante, modernissima, raffinata come la Nuova DS7, che ...