Verona | Sogliano | «Emozionante tornare qui Bocchetti? Parlerò con lui»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sean, neo ds del, si è presentato in conferenza stampa. Le dichiarazioni sul momento e suha così parlato in conferenza stampa, presentandosi nuovamente al: RITORNO – “Sono più emozionato della prima volta. Conservo tantissimi ricordi della mia prima esperienza qui. Se mi guardo attorno vedo delle maglie di giocatori che per me hanno voluto dire tanto e mi emoziono. Sono orgoglioso che il presidente mi abbia dato la fiducia: essere qui, in un momento in cui serve fare un’impresa, è un grande orgoglio. Arrivare in queste situazioni fa parte della mia vita: dopoho fatto delle scelte scomode, che probabilmente non hanno giovato alla mia carriera”.– “È un periodo particolare per prendere una decisione di ...