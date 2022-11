Verissimo | Elisabetta Gregoraci ha la bocca cucita sulla sua nuova storia d' amore Cosa è successo?

...Gregoraci rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale e ammette: 'Sono ... Proprio ieri la showgirl è stata ospite di, in cui ha rotto il silenzio sul suo fidanzato pur non ...La coppia ha annunciato a '' che sarebbe stato un maschietto e che avrà il doppio cognome, ... da Nicholas Andrea a Nathan Aquila (con riferimento ironico al Nathan Falco di...Le ultime rivelazioni sul caso arrivano da John Bryan, ex amante di Sarah Ferguson. «Andrea non ha mai avuto soldi, li aveva sua madre. Era lei il vero obiettivo di Epstein». Elisabetta II, però, non ...Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci non si è voluta esprimere sul nuovo compagno che da qualche tempo frequenta. Ecco cosa è successo.