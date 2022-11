Venezia | coppia uccisa a coltellate in casa a Spinea | si cerca l’ex marito della donna

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un uomo e una, che vivevano insieme, sono stati trovati uccisi domenica seranella loro), in via Leopardi. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai carabinieri, allertati da una figlia, che dal pomeriggio non riusciva a contattare la madre. Inizialmente si era pensato a un caso di omicidio-suicidio, ma si valuta la pista del duplice omicidio. I militari dell’Arma stanno infattindo. Non si esclude che il movente sia l’incapacità di accettare la nuova relazioneconiuge. Nel frattempo, la Scientifica ha setacciato la villetta dove si è consumata la tragedia, alla ...

