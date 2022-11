Valeria Mazza | chi si ricorda della topmodel argentina che ha conquistato l’Italia?

Leggi su newstv

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, affermandosi come una delle modelle più richieste degli anni novanta. Supermoe conduttrice:ha raggiunto la notorietà negli anni novanta diventando una delle donne più desiderate al mondo. Vite di? (Instagram)Nata a Rosario, in, da una famiglia di origine italiana, ha mosso i primi passi nel mondomoda a soli 14 anni. Grazie alla sua bellezza naturale e al suo irresistibile fascino ha attirato l’attenzione di numerosi fotografi e brand. In poco tempo si è affermata come una delle modelle più richieste, al pari di celebrità del calibro di Naomi Campbell, Carla Bruni, Tyra Banks – insieme alle quali ...