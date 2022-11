Valditara | lavori sociali per chi non rispetta regole

(Di lunedì 21 novembre 2022) Contro gli episodi di violenza in classe serve trovare una soluzione "anche prevedendo forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità dire le: una ...

... una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono isocialmente utili". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, durante il suo intervento a 'Italia - Direzione Nord', ...Per arginare la violenza che sta emergendo sempre più spesso tra i banchi di scuola , il ministro Giuseppeha annunciato di essere al lavoro su una soluzione: prevederebbe isocialmente utili per gli studenti colpevoli di certi atti. La proposta del ministro. In arrivo aumenti ...Riguardo gli episodi di violenza in classe, occorre trovare una soluzione «anche prevedendo forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità ...Il Ministro dell'Istruzione Valditara ha proposto di mandare ai lavori socialmente utili gli studenti violenti: la proposta per arginare la violenza ...