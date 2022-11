USA-Galles | Weah | “Contento di aver segnato il mio primo gol al Mondiale | ora pensiamo alla prossima”

1 - 1, la partita Gli Stati Uniti partono con un atteggiamento più aggressivo rispetto al, che al 9' rischia di andare sotto nel punteggio: decisivo prima il portiere Hennessey ...Ma forse ilnon l'avrebbe ripresa mai se lo sciagurato Zimmerman non si fosse avventato sui muscoli di Bale. Rigore, anche per l'incertissimo arbitro qatariota Al Jassim. E così Bale ha potuto ...Non è stata una serata positiva per Weston Mckennie. Il texano, partito titolare nella sfida con il Galles, non ha particolarmente brillato in mezzo al campo, dove ha sofferto ...Un intervento ingenuo del difensore Zimmerman permette a Gareth Bale di salvare un punto in una serata che pareva essere tutta a stelle e strisce ...