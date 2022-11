USA-Galles | Bale | “Volevamo vincere | ma abbiamo fatto una prestazione da grande squadra”

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’attaccante del, Gareth, ha commentato il pareggio ottenuto contro gli USA, all’esordio mondiale in Qatar. Queste le sue parole ai microfoni di ITV: “Sto provando una sensazione incredibile, ma. Comunqueuna grandi. Nel secondo tempomostrato la grinta giusta. Siamo orgogliosi, ci sono le basi per costruire qualcosa di interessante come conferma lareazione cheavuto grazie anche ai cambiamenti tattici apportati all’intervallo”. SportFace.

Stati Uniti epareggiano per 1 - 1 in un match del gruppo B dei campionati del mondo di Qatar 2022, disputato allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar - Rayyan. Al vantaggio dell'undici a stelle e strisce firmato dal ...Gara che si incanala subito su binari ben definiti: glipressano alti e cercano il gol con insistenza, mentre ilsi difende in modo ordinato, provando a ripartire, anche se con scarsa ...Stati Uniti – Galles highlights e gol, ecco le immagini della sfida. La sfida tra le due Nazionali del Gruppo B si è chiusa sul risultato di 1-1: la nazionale statunitense è passata in vantaggio grazi ...Seconda giornata dei Mondiali in Qatar: gli USA e il Galles pareggiano per 1-1. Gol di Weah, risponde su rigore Bale Emiliano Guadagnoli Si sono aperti finalmente i Mondiali 2022 in Qatar. La… Leggi ...