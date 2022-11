Unieuro e sconti online | offerte fino al 27 novembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 novembre 2022)rinnova oggi gli “Solo”, con una serie di promozioni attiveal 27che abbracciano tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica, su cui è possibile risparmiare ottime somme. GlidiAmazon Fire TV Stick Lite può essere acquistato a 19,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino, mentre la versione 2021 passa a 22,99 Euro, con un calo del 42% dai 39,99 Euro di listino. In sconto troviamo anche Amazon Fire TV Stick 4K Max, a 36,99 Euro, il 43% in meno dai 64,99 Euro imposti da Amazon. Xiaomi 11T Pro invece passa a 419,90 Euro: in questo caso la riduzione è del 40% dai 699,90 Euro imposti dal produttore asiatico. Tra i laptop, l’Acer Aspire 3 nella versione con schermo da 15,6 pollici, AMD Ryzen 5 ed SSD ...