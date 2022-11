Agenzia ANSA

Un membro dei peshmerga, le forze armate del Kurdistan iracheno, è rimasto ucciso in seguito agli attacchi lanciati nella notte dall'Iran contro basi legate al Partito Democratico del Kurdistan (Pdki) ...Ricoverato in terapia intensiva, non ce l'ha fatta ed èper le ferite riportate. Anche altri quattro palestinesi sono stati ricoveratiospedali di Jenin, uno in condizioni moderate dopo ... Un morto negli attacchi dell'Iran nel Kurdistan iracheno - Medio Oriente Un membro dei peshmerga, le forze armate del Kurdistan iracheno, è rimasto ucciso in seguito agli attacchi lanciati nella notte dall'Iran contro basi legate al Partito Democratico del Kurdistan (Pdki) ...«Viviamo di turismo, eppure le infrastrutture come la statale 275 sono obsolete e pericolose». La riflessione arriva da Giovanni Serafino, presidente della sezione turismo ...