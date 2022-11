Ultime Notizie Serie A | Mancini dopo l’Austria | Lazio e Roma pensano al mercato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24 23.00 –: «Ripartiamo dal secondo tempo». Le parole 22.00 –interesse per Cheddira. Il marocchino impegnato nei Mondiali in Qatar. La notizia 21.00 – Mourinho vuole Frattesi. Da capire l’evoluzione dell’infortunio di Wijnaldum. La notizia 15.00 – Ronaldo via dallo United – Mendes alleato del club. Lo scenario. La notizia 14.00 – Austria Italia – Possibile record per Donnarumma: di cosa si tratta. La notizia 13.00 – Francia, Deschamps – «Il Mondiale senza Benzema non è un’apocalisse». L’intervista 10.20 – Curiosità Kim – La Corea del Sud potrebbe schierare con soli Kim: c’è ...