Ultime Notizie Roma del 21-11-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio comincia filtrare le primesullo scheletro della manovra il documento di Economia e Finanza che il governo si appresta a varare atteso in consiglio dei ministri questo pomeriggio i primi segnali indicano che si va verso 1 Stoppa lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero è in corso un confronto all’interno della maggioranza non secondo quanto si prende la misura non dovrebbe essere inserita Nella Manovra l’intenzione sarebbe infatti quella di avviare successivamente una riflessione gli strumenti per far emergere i capitali non dichiarati le truppe russe hanno bombardato tre comunità nella regione di sumy Ucraina nord orientale Sperando più di 50 colpi di mortaio Lo ha reso dimitrovski governatore della Regione stampa quanto riporta ...