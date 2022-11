Ultime Notizie – Qatar 2022 | l’uscita a vuoto di Mendy scatena ironia web

(Di lunedì 21 novembre 2022) Due brutti errori che gli sono costati la sconfitta della sua squadra, il Senegal, e l’implacabile del web. E’ accaduto ad Edouard, il portiere del Senegal che nella sfida persa per 2-0 dal suo team contro i Paesi Bassi nel Gruppo A dei Mondiali, al 37? ha sbagliato il tempo su un cross dalla trequarti di De Jong favorendo il colpo di testa di Cody Gakpo. Il web impazzisce, e il nome dibalza subito in tendenza su Twitter: “Ma che è successo a quest’uomo? Era ubriaco?”, scrive qualcuno. “Che portiere osceno, sembra uno scherzo“, commenta un altro. “Ma che sfortuna il Chelsea che ha dovuto giocare contro di noi senza”, ironizza un milanista. L’nasce soprattutto dal fatto che Edouardè il Miglior Portiere del 2021 secondo la Fifa. “Sembra un ...

I pensionati lo hanno già ricevuto con la pensione di novembre, per i lavoratori dipendenti arriverà con la prossima busta paga. Per altre categorie si dovrà aspettare fino a febbraio 2023. Parliamo ...... sufficiente a tenere a debita distanza l'incalzante Mercedes dellegare e soprattutto ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. ...Mason Greenwood torna in libertà in attesa del processo. Il giocatore del Manchester United è stato arrestato lo scorso gennaio dopo le accuse della ...La stagione 2022 di Carlos Sainz si è conclusa con il quarto posto ottenuto ieri nel Gran Premio di Abu Dhabi. Il campionato che ha visto protagonista lo spagnolo è stato condizionato da alti e bassi.