Ultime Notizie – Pd | Bonaccini a Terzo Polo e M5S | “Senza dem non si batte la destra”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Sarebbe presuntuoso pensare che si possa vincere solo perché ci si candida. Andiamo coi piedi per terra. Non contano sondaggi o previsioni conterà il voto degli elettori Pd nelle urne”. Così Stefanoa L’Aria che Tira su La7. “Voglio rigenerare il Pd, costruire una nuova classe dirigente, far diventare il Pd un partito popolare e mai populista e immaginare di costruire una società migliore”, le parole del governatore dell’Emilia Romagna che ieri ha annunciato la candidatura alla segreteria dem. “il Pd non c’è nessun centrosinistra chela. Il mio impegno è costruire le condizioni, tra 5 anni in una lunga traversata, per riportare la sinistra, il Pd al governo del Paese”, spiega ancora, lanciando poi un avvertimento aldi Renzi e Calenda e al M5S ...