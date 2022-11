Ultime Notizie – Mondiali Qatar 2022 | Lloris | “Fascia Lgbt? E’ la Fifa che fissa le regole”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sulla vicenda dellaarcobaleno a sostegno della comunitàqi+ aiin, il capitano della nazionale francese, Hugomanda in corner. “E’ lache organizza la competizione e che fisse le. A noi giocatori viene chiesto di giocare, di rispettare al massimo il Paese e la sua Federazione”, sottolineanel corso della conferenza stampa alla vigilia di Francia-Australia. Il capitano dei bleus ha spiegato che certo “ci sono diverse cause importanti e che bisogna sostenere” ricordando che è lacomunque are le. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

VENEZIA - La prima acqua alta eccezionale dell'anno arriva proprio a ridosso dell'inaugurazione di un altro sistema di protezione: quello per la basilica di San Marco.