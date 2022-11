Ultime Notizie – Covid | miocarditi e vaccino in 18-29enni | cosa dice lo studio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un ampiosullepost vaccinazione anti-a mRna ha concluso che l’infiammazione del muscolo cardiaco resta rara, ma più frequente nei giovani maschi, specie dopo la seconda dose diModerna. Secondo gli autori del lavoro, pubblicato sul ‘Cmaj’ (Canadian Medical Association Journal), la tipologia di, l’età e il sesso dovrebbero quindi essere fattori da considerare. In particolare, scrivono, i dati “supportano l’uso preferenziale deldi Pfizer-BioNTech rispetto a quello di Moderna nelle persone di età compresa tra 18 e 29 anni”. Questo anche se, tengono a precisare gli scienziati, “i tassi complessivi di miocardite per 100mila dosi” disomministrate sono risultati comunque “molto bassi per entrambi i prodotti”. I ...

