Ultime Notizie – Covid | Bassetti | “Natale? ‘Troppi anziani senza quarta dose | rischio altissimo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Gli, soprattutto gli over 80, stanno sottovalutando la vaccinazione anti-e anche quella antinfluenzale. Questo è un errore e unin vista delche non possiamo permetterci. Abbiamo davanti ancora un mese da qui alle festività, gliche non hanno fatto le vaccinazione le facciano subito. Ilsarà tranquillo solo se vaccinati, ma temo che ci sarà una brutta influenza mischiata al, con un picco probabile proprio a, e sarà anche difficile fare diagnosi differenziate”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sulle previsione dell’andamento epidemiologico ...