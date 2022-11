Udine | i Manetti Bros al Visionario per preentare Diabolik 2 – 21 nov 2022

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una serie cult (L’ispettore Coliandro) e decine di videoclip memorabili (ricordate Supercafone?). Un David per Ammore e malavita e un’intera filmografia che celebra la bellezza del cinema di genere… I vulcanici., sempre felici di tornare a, faranno tappa allunedì 21 novembre alle 20.30 con– GINKO ALL’ATTACCO! anticipati da un simpatico video che definisce glisi come il popolo più cinefilo d’Italia. È notte su Clerville., con la sua complice e amante Eva Kant, s’impossessa della collezione di giolelli Armen durante una sfilata. Il re del terrore” è però caduto in una trappola tesa da Ginko. L’ispettore e i suoi uomini riescono a trovare il suo rifugio dentro una montagna.riesce a ...

Da un lato il Natale che si avvicina. Dall'altro i tanti appuntamenti che si susseguiranno per tutto il fine settimana tra teatro, mostre, incontri e molto altro. Ecco la selezione di UdineToday su co ...