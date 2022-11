“Ucraini al freddo? Forniremo il necessario per combattere d’inverno” | il Pentagono ‘gela’ l’appello Oms

Leggi su italiasera

(Di lunedì 21 novembre 2022) Hai voglia a sperare nelle diplomazie! E’ incredibile come, ogni volta che il Cremlino annuncia la propria disponibilità a sedersi intorno ad un tavolo con gli, per intavolare una discussone negoziale, puntualmente, per tutta risposta prima Zelensky e poi gli Stati Uniti rilancino invece il conflitto.Oms: “Basta guerra, 10 milioni dirisciano la salute per l’arrivo del gelo” Oggi ad esempio, il responsabile europeo Oms per la sanità Kluge ha avvertito circa le terribili condizioni di salute alle quali la popolazione ucraina (privata di ogni forma di energia) è esposta, chiedendo quindi la fine della guerra, perché circa 10 milioni di persone rischiano di vedersela brutta a causa delle rigide temperature invernali.Oms, la replica del: ...