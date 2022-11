Ucraina ultime notizie Zaporizhzhia | ispezione Aiea nella centrale dopo attacchi di ieri

...quanto riguarda l'eliminazione dei combustibili fossili e la riduzione delle emissioni nelle...ai Paesi partner mentre ridisegna il suo approccio diplomatico dopo l'invasione dell'da ...Un testo, dunque, chiamato a fare fronte alla congiuntura economica internazionale, influenzata dal conflitto inche si protrae da 9 mesi con il conseguente aumento di bollette e carburanti e ...L’ultima missione di spionaggio sui cieli dell’Europa dell’Est è stata tracciata dai radar lo scorso 14 ottobre. Un Gulfstream E.550 CAEW del 14° Stormo ...Londra, 21 nov. (Adnkronos) – "Negli ultimi sette giorni, un intenso fuoco di artiglieria è proseguito in direzione di Svatove nella regione di Luhansk, nel nord-est dell'Ucraina. Come in altre aree ...