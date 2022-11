Ucraina | “Russia dispiega missili Iskander e S-400 in Bielorussia”

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Mosca hatoe S-400 in Bielo. Lo dichiara il portavoce dell’aviazione, Yurij Ihnat, citato da Ukrinform. Le forze russe hanno inoltre posizionato sistemistici S-300 nella regione di Donetsk, ha aggiunto, con l’obiettivo di lanciarli sia sulle infrastrutture delle città vicine al fronte che contro i soldati ucraini. Il presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha chiesto alla Nato di prestare maggiore attenzione alla Bielopoiché “è chiaro” che partecipa alla guerra mettendosi “a completa disposizione” di Mosca e dei suoi interessi. “Ci sono soldati russi in territorio bielorusso, pronti per partire per le zone di guerra in”, ha dichiarato Nauseda in un’intervista all’emittente ...

'Ci sono soldati russi in territorio bielorusso, pronti per partire per le zone di guerra in', ha dichiarato Nauseda in un'intervista all'emittente Current Time TV. 'Dobbiamo pensarci', ha ...