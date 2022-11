Ucraina | Kiev | ' non abbiamo informazioni che Iran abbia fornito missili a Russia'

RaiNews

Nel gioco del rimpallo di responsabilità tra Mosca e, la Russia 'invita tutti i paesi a influenzare l'affinché smetta di bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov in alcune dichiarazioni ...Quanto durerà ancora la guerra in'Ci dobbiamo preparare a una guerra di lungo corso': ... 'Non possiamo permettere a Putin di vincere, bisogna continuare il sostegno a. I fallimenti russi ... Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 270 - Ucraina, danni a Kherson e Mykolaiv, al via evacuazioni per l'inverno - Ucraina, danni a Kherson e Mykolaiv, al via evacuazioni per l'inverno Kiev, 21 nov. (AdnkronosDpa/Europa Press) - Le autorità militari ucraine hanno reso noto che al momento non dispongono di informazioni che dimostrino che l'Iran abbia fornito missili alla ...L’esercito russo starebbe risentendo di una «grave carenza di munizioni e personale qualificato». E questo non solo ostacolerebbe le possibilità delle truppe di Putin ...