Ucraina | Kiev | ' morti 390 militari russi'

(Di lunedì 21 novembre 2022), 21 nov. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 390 uomini, facendo salire a 84,600 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 84,600 uomini, 2.892 carri armati, 5.822 mezzi corazzati, 1.870 sistemi d'artiglieria, 393 lanciarazzi multipli, 209 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 278 aerei, 261 elicotteri, 4.378 autoveicoli, 16 unità navali e ...

- 'Le forze russe hanno lanciato quasi 400 attacchi d'artiglieria domenica nell'est dell'', ... Riferendosi alle posizioni ucraine nel sud, il presidente ucraino ha affermato che le forze di'...... che si mostrano contenti di andare a combattere contro. Di sottofondo una musica trionfale. "... in segreto, una nuova mobilitazione per rafforzare le proprie truppe in", mentre il ciclo ...Sono circa 18 milioni di persone, tra sfollati e rifugiati di guerra, ad aver bisogno di aiuto a causa del conflitto in Ucraina.