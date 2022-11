TGLA7

- 'La diplomazia è in stallo ma al G20 non si potevano fare passi avanti. Ma a Bali sono successe molte cose importanti: Putin non si è presentato. La condanna dell'aggressione russa figura nel ......, Macedonia del Nord, Malta) e ad oggi non ci sono certezze in nessun reparto. Italia, ... Giusto farsi delle domande: Donnarumma è attualmente più forte di Meret e Vicario Bonucci è un... Ucraina, il punto della diplomazia secondo Nelli Feroci "La diplomazia è in stallo ma al G20 non si potevano fare passi avanti. Ma a Bali sono successe molte cose importanti: Putin non si è presentato. La condanna dell'aggressione russa figura nel comunica ...Gli Usa assicurano sostegno a Kiev, ma senza assegni in bianco. Premono su Zelensky perché apra ai negoziati e hanno contatti con Mosca. La posta in gioco è ...