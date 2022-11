Ucraina | Gb | ' forze russe più vulnerabili nell' area di Svatove | nel Luhansk'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Londra, 21 nov. (Adnkronos) - "Negli ultimi sette giorni, un intenso fuoco di artiglieria è proseguito in direzione dia regione di, nel nord-est dell'. Come in altre aree del fronte, lecontinuano a privilegiare la costruzione di postazioni difensive, quasi certamente parzialmente presidiate da riservisti mobilitati poco addestrati". Lo scrive su Twitter l'intelligenge britannica, aggiungendo che "con la linea del fronte sud-occidentale della Russia, adesso più facile da difendere lungo la sponda orientale del fiume Dnipro, l'di Svatovo è ora probabilmente un fianco operativo più vulnerabile per le". Il rapporto del ministero della Difesa di Londra sottolinea che è probabile che ...