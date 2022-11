Ucraina | allarme dell' Aiea sulla centrale di Zaporizhzhia bersagliata dai russi

Adnkronos

- I russi sostengono che i danni alla centrale siano stati causati dall'artiglieria di Kiev. Gli ucraini dicono il contrario e accusano gli occupanti. Oggi Zelensky ha parlato con Macron ribadendo la ...Ma questo articolo recente rappresenta comunque un ulteriore segnale diper la sicurezza dell'ebraismo russo, già in grande difficoltà dopo l'invasione dell'. "Un attacco del governo ... Ucraina, allarme Oms: "Inverno a rischio vita per milioni di persone" In Ucraina l'inverno "mette a rischio la vita" di milioni di persone. E' l'allarme lanciato dal direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Henri Kluge. "La salute delle persone non può essere ten ...La nazionale di Southgate parte fortissima: decisivi, soprattutto, i due più giovani in rosa. Bellingham apre le marcature, Saka ne segna due In rete anche Sterling (suo il 3-0 a fine primo tempo) più ...