Trieste | migranti | nave oceanica italiana salva 92 clandestini nello Ionio e li sbarca in Grecia

(Di lunedì 21 novembre 2022) LaLaura Bassi utilizzata per l'attivita' scientifica e il supporto logistico alle esplorazioni antartiche italiane ha soccorso ieri92, di cui 49 uomini, 20 donne e 23 bambini. Lo rende noto il sito del quotidiano della minoranza slovena diPrimorski dnevnik precisando che la, comandata dal capitano Franco Sedmak, era partita una settimana fa dae faceva rotta nel Mardiretta in Nuova Zelanda, e da li' in Antartide per una missione di ricerca. I, provenienti principalmente dall'Afghanistan, erano stipati su una barca a vela di 15 metri che navigava in visibile difficolta' a causa del mare agitato e rischiava di colare a picco. Proprio per le ...