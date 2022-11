Trentalange risponde a Nicchi |  «Sei tu che hai proposto D’Onofrio | e lo hai fatto più volte»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il presidente dell’Aia, Alfredoal suo predecessore, Marcellorispedendo l’accusa al mittente: sei stato tu a proporre, non io. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha pubblicato la notizia di una lettera inviata dall’ex presidenteall’attuale capo degli arbitri in cui spiegava che era stato proprioa proporre Rosarioper una carica all’Aia e che, a suo tempo, dato cheera sconosciuto ai più, ci furono molte perplessità. Tanto che gli arbitri decisero di non affidargli posizioni di apice: votò in tal senso anche. L’attuale presidente dell’Aia, però, contesta la ricostruzione di. E replica così all’ex presidente (anche ...